WTA Istanbul 2020, Garcia avanza al terzo. Bouchard debutto vincente (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono quasi terminate le sfide di primo turno al WTA di Istanbul 2020. Nel penultimo match di giornata successo di Caroline Garcia che dopo l’ottimo Us Open, soffre più del previsto nel confronto con la turca Çağla Büyükakçay che si piega in tre parziali con il punteggio di 6-4 0-6 7-5. debutto vincente anche per Eugenie Bouchard, la canadese che alla ripresa del circuito è subito sbarcata in Europa, sta provando a ricostruire la propria classifica. Bouchard supera Tomova con il parziale di 6-2 6-4 e nel prossimo round è attesa dalla Kuznetsova. Vince anche Alison Van Uytvanck su Viktoria Kuzmova con il punteggio di 6-3 6-4. Leggi su sportface

