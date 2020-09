Wonder Woman 1984: la data d'uscita potrebbe essere rinviata di nuovo (Di mercoledì 9 settembre 2020) A rischio l'uscita di Wonder Woman 1984, che potrebbe essere ancora una volta rinviata a causa della poca affluenza nelle sale dopo il lockdown. Wonder Woman 1984 è il prossimo film molto atteso questo autunno, dopo Tenet, e dovrebbe uscire il primo weekend di ottobre ma, a causa di alcuni problemi per le sale cinematografiche causate dal Coronavirus, la data d'uscita potrebbe essere rinviata ancora una volta. Secondo un nuovo rapporto di Deadline, la Warner Bros. starebbe cercando di spostare Wonder Woman 1984 a novembre o addirittura a dicembre, visto che ... Leggi su movieplayer

