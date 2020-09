Willy, ucciso con “un calcio da arti marziali”. Oggi l’autopsia (Di mercoledì 9 settembre 2020) I quattro indagati per l’omicidio di Willy Monteiro respingono ogni accusa, ma dagli interrogatori di garanzia emergono strategie difensive diverse, che potrebbero dare una svolta alle indagini. Negare tutto e respingere ogni accusa. Questa la posizione tenuta ieri durante l’interrogatorio di garanzia dai quattro accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro. … L'articolo Willy, ucciso con “un calcio da arti marziali”. Oggi l’autopsia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Sull’omicidio di Colleferro la donna non fa sconti ai suoi figli pur urlando la loro, almeno parziale, innocenza: «Se hanno sbagliato devono pagare» ...

Omicidio Colleferro, restano in carcere i 4 ragazzi arrestati

Restano in carcere le quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro (Roma). Il gip di Velletri ...

