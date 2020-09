Willy, oggi l'autopsia. Gip convalida gli arresti, solo Belleggia ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Mi vergogno per gli assassini di Willy , ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!". Non ha dubbi Antonietta Di Tullio , la madre dei fratelli ... Leggi su quotidiano

Lutto cittadino per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso tra sabato e domenica a Colleferro, cittadina tra le province di Roma e Frosinone. Lo ha annunciato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

“Riportatemi Willy, rivoglio Willy“, queste le parole urlate dalla mamma nello strazio di un addio che nessuno immaginava di scrivere, di raccontare o di dover vivere. La voce della donna echeggia nel ...

Lutto cittadino per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso tra sabato e domenica a Colleferro, cittadina tra le province di Roma e Frosinone. Lo ha annunciato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.“Riportatemi Willy, rivoglio Willy“, queste le parole urlate dalla mamma nello strazio di un addio che nessuno immaginava di scrivere, di raccontare o di dover vivere. La voce della donna echeggia nel ...