Willy non è stato ucciso dalle arti marziali: ma da quel buco nero che non abbiamo il coraggio di guardare (Di mercoledì 9 settembre 2020) di Bruno Concas La morte di Willy Duarte è una ferita insanabile per il nostro paese e penso che abbia colpito nel profondo ognuno di noi. Resto però sconvolto dalla totale incapacità di narrazione di ... Leggi su globalist

AmorosoOF : C’è poco da dire e poco da fare quando a parlare è l’ignoranza, l’odio, la cattiveria... Ma cosa stiamo diventando?… - matteorenzi : La tragica storia di Colleferro con la morte del povero #WillyMonteiro offre dettagli sempre più squallidi. Penso c… - stanzaselvaggia : “Willy non è stato toccato”. Caduto dalle scale anche lui. - OrlandoStier68 : RT @birracqui: Io non voglio fare polemica ma i morti sono uguali ma il trattamento diverso.come mai?Conte razzista: telefona ai genitori d… - sooltantoparole : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy non Willy è morto, Willy non c'è più L'HuffPost Colleferro, i fratelli Bianchi: “Mai toccato Willy”. L’amico accusa il Corsera: “Mai rilasciato interviste”

“Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. E’ quanto avrebbero detto al giudice Marco e Gabriele Bianchi durante l ...

Omicidio Willy, tre in carcere e uno ai domiciliari

Il gip del tribunale di Velletri, secondo quanto si apprende da fonti legali, dopo aver convalidato l’arresto ha posto ai domiciliari Francesco Belleggia, uno dei 4 arrestati per l’omicidio di Willy ...

“Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. E’ quanto avrebbero detto al giudice Marco e Gabriele Bianchi durante l ...Il gip del tribunale di Velletri, secondo quanto si apprende da fonti legali, dopo aver convalidato l’arresto ha posto ai domiciliari Francesco Belleggia, uno dei 4 arrestati per l’omicidio di Willy ...