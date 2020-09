Willy, nelle carte la ricostruzione della notte dell’omicidio e le accuse dei testimoni: “Ecco chi lo ha materialmente picchiato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Chi materialmente ha picchiato Willy è stato Gabriele Bianchi, che dapprima gli ha dato un calcio in pancia, quindi Willy si è accasciato a terra. Dopodiché si è rialzato ed è stato colpito nuovamente da Gabriele”. Monteiro Duarte, “rovinava a terra e perdeva sangue dalla bocca”. Il racconto di Faiza R. è quello più dettagliato. Stralci della testimonianza di una delle ragazze presenti la notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma, sono contenuti nell’ordinanza di convalida dell’arresto di Gabriele e Marco Bianchi, Matteo Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La ragazza è la stessa che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : ‘Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano sopra’. Il racconto dei testimoni sull’omicidio di #WillyDuarte. L… - Herbert403 : Willy, nelle carte la ricostruzione della notte dell’omicidio e le accuse dei testimoni: “Ecco chi lo ha materialme… - Aquintoc : RT @Virus1979C: Colleferro, nelle carte il racconto dei testi: “Si accanivano su Willy. Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano add… - ntr_ob : Colleferro, nelle carte il racconto dei testi: 'Si accanivano su Willy. Calci e pugni mentre era a terra, gli salta… - Noovyis : (Willy, nelle carte la ricostruzione della notte dell’omicidio e le accuse dei testimoni: “Ecco chi lo ha materialm… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy nelle

L'ordinanza di arresto per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia è basata sulla testimonianza chiave di un ragazzo che ha assistito al pestaggio, che si trovava c ...«Giustizia per Willy Monteiro Duarte». Inizia così il post su Instagram con il quale il rapper milanese ma di origini tunisine, Ghali, è intervenuto sul delitto di Colleferro. «21 anni - scrive il can ...