Willy Monteiro: rimangono in carcere i 3 arrestati. Belleggia ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesco Belleggia, accusato dell’omicidio insieme ad altri tre ragazzi ha dichiarato durante l’interrogatorio di aver visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy. Adesso si trova in detenzione domiciliare. Uno dei 4 ragazzi arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, si è appreso successivamente, ha ottenuto la detenzione domiciliare. Si tratta di Francesco Belleggia che ieri … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - ClaMarchisio8 : Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia. Willy Monteiro è un ragazzo che non resta ind… - OfficialASRoma : Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stat… - himiko87 : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - Angela23763271 : RT @FedeAngeli: Omicidio Willy Monteiro, convalidato l'arresto dei quattro accusati. Tre restano in carcere, uno ai domiciliari. #WillyMont… -