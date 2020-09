Willy Monteiro Duarte, l’autopsia: «Lesioni multiple non solo al torace e all’addome» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Concluso l’esame sul corpo del 21enne ucciso a a Colleferro: «Il quadro è chiaro». Ora si attendono gli esami di laboratorio per capire l’esatta dinamica del pestaggio. Il legale della famiglia della vittima: «Emergeranno colpi violenti con tecnica sofisticata al collo» Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro Willy Monteiro, così è stato ucciso: «Saltavano sul corpo già steso a terra, violenza dei colpi inaudita» Il Messaggero FIJLKAM sull’uccisione di Willy Monteiro Duarte

Roma 8 settembre 2020 La FIJLKAM si unisce al grande cordoglio per la famiglia di Willy Monteiro Duarte, ucciso da una banda di “violenti” per essere intervenuto in difesa di un suo amico coinvolto in ...

Omicidio di Willy Monteiro Duarte: quando verrà riconosciuto lo sfondo razziale?

Le prime decisioni degli inquirenti, in relazione all'omicidio di Willy Monteiro Duarte ucciso in una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro, sono arrivate martedì mattina, con tre degli ar ...

