Willy Monteiro, Chiara Ferragni condivide un post: "Il problema è la cultura fascista" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiara Ferragni dopo aver espresso il suo dolore per la morte del giovane Willy Monteiro ha condiviso un post in cui si attribuisce la colpa dell'omicidio di Colleferro alla cultura fascista. Chiara Ferragni ha espresso indignazione per la morte di Willy Monteiro: l'influencer ha condiviso un post in cui si fa risalire la brutale violenza degli assassini alla cultura fascista e razzista. Nella notte tra il 5 e 6 settembre Willy Monteiro Duarte è stato ucciso a Colleferro durante una rissa, cinque persone si sono accanite contro di lui ammazzandolo con calci e pugni. Quattro persone sono state ... Leggi su movieplayer

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - ClaMarchisio8 : Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia. Willy Monteiro è un ragazzo che non resta ind… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - derossigiordana : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - Alberto61153413 : RT @aboubakar_soum: “Il mio Willy non c'è più', mi ha detto questa mattina la mamma abbracciandomi piangendo. È stato straziante ascoltare… -