Willy | il corpo martoriato dai colpi della gang criminale

È durata quasi quattro ore, l'autopsia sui resti del povero Willy Monteiro Duarte e, in attesa dei risultati di laboratorio, dal primo esame i periti hanno potuto constatare la presenza di numerose lesioni su tutto il corpo, non solo nelle zone del cranio, del collo e del torace. Un quadro compatibile con le testimonianze raccolte nell'ordinanza del Gip di Velletri: «Mentre era in terra hanno proseguito a sferrare calci e pugni contro Willy, tanto che non si è riuscito più …

