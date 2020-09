Willy, i risultati dell’autopsia: e la rabbia per la sua giovane vita spezzata cresce (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Willy era steso a terra, in 4 o 5 lo colpivano a calci e pugni”. E’ la testimonianza di un amico di Willy Monteiro nell’ordinanza relativa all’omicidio del giovane, ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. La testimonianza è contenuta nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto l’arresto in carcere per Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli e i domiciliari per Francesco Belleggia. “Visto quanto fosse acceso il diverbio e l’inizio di qualche spinone tra Federico e i due ragazzi mi avvicinavo a loro e precisamente cercavo di dissuadere Willy dall’interessarsi alla vicenda, aggiungendo che ritenevo opportuno andarcene a casa. Willy mi assecondava e ci in camminavano verso la sua auto, una Fiat Punto di colore ... Leggi su caffeinamagazine

