Willy | i fratelli Bianchi e Pincarelli in carcere | domiciliari per Belleggia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il gip ha disposto la scarcerazione di uno dei quattro indagati per l’omicidio del giovane Willy Monteiro, avvenuto a Colleferro a seguito di un brutale pestaggio. Nel novero di quanto accaduto a Willy Monteiro Duarte si registrano degli sviluppi importanti. Ascoltati nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi in carcere a Rebibbia dove sono attualmente detenuti, … L'articolo Willy i fratelli Bianchi e Pincarelli in carcere domiciliari per Belleggia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

FratellidItalia : Ragazzo ucciso. Lollobrigida: Tutti aderiscano a proposta medaglia d’oro merito civile per Willy - LaStampa : Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Ma… - Agenzia_Ansa : Omicidio di #Willy, restano in carcere i Bianchi e Pincarelli Belleggia ai domiciliari, che ha accusato uno dei 2 f… - billa_silvia2 : RT @agatamicia: prime ammissioni, da parte di uno dei quattro squadristi: Omicidio Colleferro, Belleggia ai domiciliari: “Ho visto uno dei… - ilriformista : Omicidio #WillyMonteiroDuarte, i mostri non esistono: anche se colpevoli i fratelli Bianchi restano umani L'editor… -