Willy, carcere confermato per i fratelli Bianchi e Pincarelli. Belleggia ai domiciliari. L'accusa: omicidio preterintenzionale (Di mercoledì 9 settembre 2020) omicidio di Willy Monteiro: confermato il carcere per Marco Bianchi, Gabriele e Mario Pincarelli. Francesco Belleggia va ai domiciliari. Questa la decisione del gip di Velletri, per... Leggi su ilmessaggero

Tg3web : Spaccio, risse e denunce: la vita violenta dei quattro giovani in carcere per il brutale omicidio di Willy a Collef… - Agenzia_Ansa : Omicidio di #Willy, restano in carcere i Bianchi e Pincarelli Belleggia ai domiciliari, che ha accusato uno dei 2 f… - MediasetTgcom24 : Omicidio Colleferro, restano in carcere i 4 ragazzi arrestati #willy - tempoweb : #WillyMonteiroDuarte Convalidato l'arresto degli accusati I fratelli Bianchi restano in carcere Belleggia ai domici… - StePic62 : RT @_DAGOSPIA_: ‘WILLY? MAI TOCCATO, NON SIAMO STATI NOI’– I FRATELLI BIANCHI NEGANO LE ACCUSE MA RESTANO IN CARCERE -