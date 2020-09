Willy, 20 minuti di agonia. L’ultima carezza da un Carabiniere, prima di morire (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 21enne Willy Monteiro Duarte preso incessantemente a calci e pugni per ben 20 minuti. La sua morte è stata un’agonia. Sono circa le tre di sabato notte quando la moglie del comandante della stazione dei carabinieri di Colleferro – periferia Sud di Roma – sente delle grida strazianti provenienti dal vicino parco. A … L'articolo Willy, 20 minuti di agonia. L’ultima carezza da un Carabiniere, prima di morire proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - repubblica : Willy, 20 minuti di botte. E i famigliari dei killer: 'Era solo un immigrato' - eziomauro : Willy, 20 minuti di botte. E i familiari dei killer: 'Era solo un immigrato' | Rep - AntJPlissken : RT @FedeAngeli: Hanno ucciso Willy in 20 minuti E i famigliari degli assassini cosa hanno detto? Che in fondo si trattava solo di un immigr… - RaMacca1 : RT @FedeAngeli: Hanno ucciso Willy in 20 minuti E i famigliari degli assassini cosa hanno detto? Che in fondo si trattava solo di un immigr… -