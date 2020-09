Whatsapp, news: inviare foto hard in chat “è violenza sessuale”, cosa si rischia (Di mercoledì 9 settembre 2020) La terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso di un 32 enne, reo di aver inviato “messaggi allusivi e sessualmente espliciti” ad una minorenne Fonte foto: PixabayLa terza sezione penale della Cassazione ha deciso, con una sentenza, che inviare foto o contenuti hard su Whatsapp a minori è un reato passibile di denuncia per violenza sessuale. La decisione, in seguito, al ricorso respinto di un 32 enne indagato per aver inviato ad una ragazza minorenne “messaggi allusivi e sessualmente espliciti”, richiedendone in cambio “sotto la minaccia di pubblicare la chat” in un altro social. Riesaminiamo i fatti con ordine. Il tribunale del Riesame di Milano aveva disposto e poi confermato la custodia ... Leggi su chenews

