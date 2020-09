Watch Dogs: Legion sarà un titolo di lancio per Series X / S (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ubisoft non si ferma e nella giornata di oggi ha inviato un’ulteriore conferma: Watch Dogs Legion sarà disponibile al lancio di Xbox Series X ed S Dopo l’annuncio della data d’uscita ufficiale per Assassin’s Creed: Valhalla, Ubisoft ha deciso che non era ancora ora di fermarsi con le novità. Sempre tramite comunicato stampa, l’azienda ha fatto sapere che Watch Dogs: Legion uscirà su next gen già al lancio delle console di casa Microsoft, quindi il 10 novembre venturo. Il titolo sarà invece disponibile su current gen a partire dal 29 ottobre prossimo, più precisamente su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia. Due titoli di punta a ... Leggi su tuttotek

