Voto ai 18enni per il Senato, ddl in Aula. Italia viva insiste per permettere anche l’elezione dei 25enni: “Altrimenti votiamo contro” (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ iniziato in Senato il percorso del ddl di riforma costituzionale per estendere anche a chi ha compiuto 18 anni il Voto per Palazzo Madama. Il testo, che rientra nel patto di governo che deve accompagnare il taglio dei parlamentari, è però contestato da Italia viva: i renziani vogliono infatti che non ci sia solo l’estensione dell’elettorato attivo, ma anche di quello passivo e che i Senatori possano essere eletti a 25 anni come i deputati (e non più a 40). Una richiesta che va contro quanto deciso dalla maggioranza. La modifica proposta dal Pd – Il Pd ha depositato “un emendamento interamente sostitutivo” della parte sull’elettorato passivo del Senato, che gli stessi dem avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano

