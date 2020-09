Voto ai 18enni al Senato, l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl costituzionale. Il provvedimento torna ora alla Camera per la penultima lettura (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Aula del Senato ha approvato con 125 voti favorevoli, 84 astenuti e nessuno contrario il ddl costituzionale sull’estensione dell’elettorato attivo per il Senato ai 18enni. E’ stata cancellata la norma introdotta in Commissione Affari costituzionali che abbassava da 40 a 25 anni l’età minima per essere eletti Senatori. Il provvedimento passa alla Camera per la terza lettura, prima di tornare al Senato per il quarto e ultimo esame. L'articolo Voto ai 18enni al Senato, l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl costituzionale. ... Leggi su lanotiziagiornale

