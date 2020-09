Volkswagen - Winterkorn, nuove accuse per frode commerciale organizzata (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'elenco di accuse che Martin Winterkorn dovrà affrontare a seguito del Dieselgate è stato ulteriormente ampliato. I pubblici ministeri della Procura di Braunschweig, infatti, hanno aggiunto ai capi d'imputazione già noti anche la frode commerciale organizzata. Tramite il suo avvocato, l'ex amministratore delegato del gruppo Volkswagen ha negato l'accusa.Il processo. L'ex numero uno di Wolfsburg è sotto processo dal settembre del 2018 insieme ad altri quattro manager del gruppo tedesco per lo scandalo emissioni. Tra i vari reati per il quale è accusato vi sono anche l'evasione fiscale, la frode aggravata, l'abuso d'ufficio e la violazione della legge contro la concorrenza sleale. Innocenti fino a prova contraria. Pur non essendo ... Leggi su quattroruote

