Voice, il settore orafo gioielliero riparte dalla grande fiera vicentina: le 29 aziende campane in mostra (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tre giornate per rilanciare l’oreficeria e la gioielleria nel mondo. Dal vivo, in fiera a Vicenza, da sabato 12 a lunedì 14 settembre. È iniziato il conto alla rovescia per Voice- Vicenzaoro International Community Event, il format innovativo firmato Italian Exhibition Group che segna la ripresa del calendario fieristico internazionale e la prima occasione per riunire il comparto e riallacciare le relazioni di business con i mercati di riferimento. In completa sicurezza e nel rispetto delle normative internazionali garantite dal protocollo #Safebusiness (www.iegexpo.it/it/safebusiness) che comprende oltre cinquanta indicazioni, dai trasporti in avvicinamento ai quartieri al sistema di accredito e di accesso, dall’organizzazione delle aree di ristorazione alla gestione dell’intero quartiere, e riconducono interamente ... Leggi su ildenaro

18Karati : IEG, VOICE: a #Vicenza la voce di oltre 100 autorevoli speaker per la ripartenza del settore orafo. Scopri di più… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! IEG: in anteprima a VOICE i global trend decisivi del settore - veneto_ : RT @nordesteconomia: Il settore orafo riparte da Voice, il format innovativo di VicenzaOro - Nord Est Economia ?@IEGexpo? ?@xVicenzaOro? h… - nordesteconomia : Il settore orafo riparte da Voice, il format innovativo di VicenzaOro - Nord Est Economia ?@IEGexpo? ?@xVicenzaOro? -

Ultime Notizie dalla rete : Voice settore Voice, il settore orafo gioielliero riparte dalla grande fiera vicentina: le 29 aziende campane in mostra Il Denaro Vicenza, la pizza lussuosa da 2000 € a base di oro e caviale

La pizza è uno dei cibi maggiormente apprezzati e noti al mondo, oltre ad essere uno dei più cucinati in Italia. La patria della pizza è Napoli, ma ci sono pizze di tutti i tipi: dalla pescatora alla ...

IEG: in anteprima a VOICE i global trend decisivi del settore gioielliero

Emerging Phenomena, Panorama and Forecast 2022, seminario in programma lunedì 14 settembre alle 14.30 trasmesso anche in streaming sul sito e sui profili YouTube e Facebook della manifestazione. Il gi ...

La pizza è uno dei cibi maggiormente apprezzati e noti al mondo, oltre ad essere uno dei più cucinati in Italia. La patria della pizza è Napoli, ma ci sono pizze di tutti i tipi: dalla pescatora alla ...Emerging Phenomena, Panorama and Forecast 2022, seminario in programma lunedì 14 settembre alle 14.30 trasmesso anche in streaming sul sito e sui profili YouTube e Facebook della manifestazione. Il gi ...