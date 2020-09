Vista da proteggere, in attesa dell’occhio “bionico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Occhio all’occhio. Sembra un gioco di parole, ma esprime benissimo il concetto dell’attenzione che dobbiamo avere per la salute oculare, troppo spesso dimenticata e messa a dura prova dalle nostre abitudini, a partire dalle ore passate davanti a smartphone e tablet per arrivare fino alle buone abitudini. L’obiettivo è prevenire non solo i difetti classici della Vista come la miopia, ma anche giocare d’anticipo nei confronti di cataratta, degenerazione maculare e glaucoma. A “segnare la via” nell’ambito di SaluTO – Medicina e Benessere, sabato 26 settembre alle 19,30 in diretta streaming, ci sono Michele Reibaldi, professore ordinario di Oftalmologia dell’Università di Torino ed Eros Pasero, professore di Elettronica, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. ... Leggi su dilei

ale_marengoni : RT @ItaliaLongeva: In vista della stagione influenzale, @Aifa_ufficiale raccomanda di anticipare la #vaccinazione ai primi di #ottobre. Fo… - minim9ni : fa pensare quanto la fama ti possa proteggere dall’essere messo realmente in vista per ciò che sei cioè un mostro - thomasschael : RT @ItaliaLongeva: In vista della stagione influenzale, @Aifa_ufficiale raccomanda di anticipare la #vaccinazione ai primi di #ottobre. Fo… - mariambuIa : @cupcakelesbian_ sei speciale e molto, molto intelligente. il tuo punto di vista ha sempre qualcosa in più e resta… - Marta_Brambilla : @nomfup Mai bevuto caffè. Invece gli occhiali da sole sarebbero necessari per proteggere gli occhi a lungo termine.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vista proteggere Come proteggere le piante dal freddo: Commenti e opinioni Lavorincasa.it Sì alla Quintana, Eurochocolate e Primi d'Italia in bilico

FOLIGNO- Riunione tecnica ieri al Cor (Centro Operativo Regionale della Protezione civile) per discutere le possibilità di svolgere Giostra della Quintana, Eurochocolate, I Primi d’Italia e la gara di ...

FOLIGNO- Riunione tecnica ieri al Cor (Centro Operativo Regionale della Protezione civile) per discutere le possibilità di svolgere Giostra della Quintana, Eurochocolate, I Primi d’Italia e la gara di ...