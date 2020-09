Violenza sulle donne, esposto delle associazioni: “Mamme e figli ingannati dalla giustizia” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “In qualità di associazioni che si battono per i diritti delle donne contro la violenza maschile e a sostegno dell’applicazione della Convenzione di Istanbul, segnaliamo alle i casi di quattro madri, vittime di violenza esercitata dai loro rispettivi partner, le cui denunce di maltrattamenti e abusi sono state sottovalutate all’interno dei procedimenti di affido dei figli minori. Segnaliamo anche i tribunali ordinari e per i minorenni che sono implicati in questa sottovalutazione: Venezia, Roma, Pisa, Firenze”. Inizia così la lettera di segnalazione e l’esposto presentato su quattro casi di ‘mamme coraggio’, che hanno perso i figli a seguito di CTU, promosso dalle associazioni: UDI Napoli, Arci Donna Napoli,Donne insieme,Protocollo Napoli, Salute donna e Sud est donne. Leggi su dire

