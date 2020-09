Vincenzo Ciampi: “La Valle Caudina di nuovo nell’incubo camorra” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “La Valle Caudina di nuovo nell’incubo camorra. Serve una politica per le aree più marginali della provincia, dove la malavita organizzata continua a spadroneggiare. Il lavoro e i collegamenti possono essere una risposta. L’area industriale di Airola (a due passi) è ricca di imprese all’avanguardia nell’automotive, quella della Valle Caudina è a rischio desertificazione”. Così Vincenzo Ciampi, candidato alle elezioni regionali con il Movimento Cinque Stelle. “I lotti industriali liberi sono un invito alla malavita a reclutare manodopera. Il decennale cantiere dell’Asse attrezzato Valle Caudina – ... Leggi su anteprima24

puntomagazine : Ecco le parole scritte su Facebook dal candidato alle elezioni regionali con il Movimento Cinque stelle Vincenzo Ci… - puntomagazine : Vincenzo Ciampi: “In queste ore si presentano progetti industriali in Alta Irpinia con la presenza di candidati”… - bassairpinia : VINCENZO CIAMPI, CANDIDATO ALLE REGIONALI CON IL MOVIMENTO CINQUE STELLE: “Posti di lavoro ed elezioni. Sono 534 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Ciampi

Orticalab

“Quello del ricatto posti di lavoro/voti resta la piaga della nostra provincia e della Campania. Non ce l’ho con nessuno in particolare, non mi pare che però si risolva il problema dell’occupazione co ...Avellino - “Quello del ricatto posti di lavoro/voti resta la piaga della nostra provincia e della Campania. Non ce l’ho con nessuno in particolare, non mi pare che però si risolva il problema dell’occ ...