Vignate, cerca di aggredire il figlio della donna che lo ospita ai domiciliari: arrestato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vignate, Milano,, 9 settembre 2020 - I carabinieri della stazione di Melzo hanno arrestato ieri a Vignate, hinterland est di Milano, in flagranza per il reato di evasione e porto di armi od oggetti ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Vignate cerca

IL GIORNO

Vignate (Milano), 9 settembre 2020 - I carabinieri della stazione di Melzo hanno arrestato ieri a Vignate, hinterland est di Milano, in flagranza per il reato di evasione e porto di armi od oggetti at ...