VIDEO Serie A | svolta epocale | ok alla media company per i diritti tv I dettagli

svolta epocale per la Lega Serie A.Le venti società, riunite in assemblea a Milano, hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. I club hanno votato all'unanimità a favore della creazione della media company.Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e dal presidente del Torino Urbano Cairo in merito alla nuova gestione dei diritti tv e commerciali.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Serie VIDEO Serie BKT 2020/2021, presentazione del calendario La Provincia Via il gessato, c'è una banda nera sulle spalle

Ecco la nuova casacca dello Spezia Calcio per la sua prima stagione in serie A. La seconda è nera, la terza caleste, il portiere veste in arancione. Dentro il colletto l'immancabile tributo a Paolo Po ...

Ghirelli: «La Serie C inizierà il 27 settembre, nessun slittamento»

19:07Live Petralia Sottana: mister Boscaglia spiega i movimenti a Lucca (VIDEO) 18:59Ghirelli: «La Serie C inizierà il 27 settembre, nessun slittamento» 18:59UFFICIALE: Felici rinnova con il Lecce 17: ...

