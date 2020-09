VIDEO | Riapertura scuole, l’infettivologo Andreoni: “Ci saranno focolai, ma fenomeno controllabile” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Sono un po’ preoccupato per lo scenario futuro, perché siamo arrivati alla riapertura delle scuole non in condizioni ottimali. Era auspicabile arrivarci con qualche caso in meno rispetto a quelli segnalati giornalmente”. Risponde così l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interpellato dall’agenzia Dire in merito alla riapertura delle scuole e agli eventuali casi di positività da gestire negli istituti. “Ci saranno focolai che si riaccenderanno all’interno delle scuole– ha proseguito Andreoni- se saremo bravi a controllarli e a tracciarli, isolando immediatamente le persone che sono infette o che sono venute a contatto con soggetti infetti, credo che riusciremo a controllare il fenomeno e a riavviare la scuola, che è qualcosa di indispensabile sia in termini di apprendimento per i giovani che per l’intera società”.ANDREONI (SIMIT): “INCONTRI NIPOTI-NONNI? SE VACCINATI MINOR RISCHIO” Leggi su dire

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2020 – «Noi contiamo su di voi perché siamo convinti che la scuola non sia anzitutto una organizzazione burocratica», «ma una comunità rassicurante per tutti, ...

