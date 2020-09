VIDEO | Coronavirus, l’infettivologo: “Su numerosi pazienti rimangono i segni della malattia” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Quello delle sindromi post-Covid e’ un mondo che stiamo scoprendo adesso, stiamo richiamando in follow up tutti i pazienti guariti, ormai da diversi mesi, ed effettivamente vediamo che in una certa numerosita’ di questi pazienti rimangono segni della malattia, come difficolta’ respiratoria e un certo stato anche di depressione. D’altronde il Coronavirus ha comportato tutta una serie di situazioni difficili da gestire per il paziente stesso, rinchiuso in isolamento”. Risponde cosi’ l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Societa’ italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interpellato dall’agenzia Dire in merito a tutta una serie di effetti a lungo termine che il Coronavirus puo’ lasciare sugli ex pazienti. Leggi su dire

La terapia con il plasma da convalescenti sembra essere sicura anche per i pazienti pediatrici con Covid-19, e potrebbe dare dei benefici. Lo afferma un piccolo studio del Children's Hospital di Phila ...

