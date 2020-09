Vespa Elettrica si aggiudica la Menzione d’Onore al Premio Compasso d’oro ADI (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – La Giuria Internazionale del XXVI Premio Compasso d’Oro ADI ha conferito a Vespa Elettrica la Menzione d’Onore, prestigioso riconoscimento che distingue le eccellenze del design mondiale. Si legge tra le motivazioni: “Vespa Elettrica conferma lo spirito pioneristico ed innovatore di un brand, Vespa, unico e inconfondibile nel mercato globale della mobilità”. Istituito nel 1954, il Premio Compasso d’Oro ADI è il più antico e più autorevole Premio mondiale di design, nato da un’idea di Gio Ponti per porre in evidenza il valore e la qualità del design italiano. L’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) ... Leggi su quifinanza

