Verona, preso il giovane Ilic dal Manchester City (Di mercoledì 9 settembre 2020) Verona - Il Verona punta sui giovani: la squadra di Juric , dopo la conferma di Federico Dimarco anche per la prossima stagione, oggi ha ufficializzato l'ingaggio, in prestito con diritto di riscatto, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Verona preso Verona, preso il giovane Ilic dal Manchester City Corriere dello Sport.it Boateng, ci prova l’Hellas Verona. Juric guarda anche ad altri due viola

I viola stanno cercando una soluzione anche per Kevin Prince che non rientra nei piani della società viola. E’ un’idea dei gialloblu Verona e Fiorentina parlano. Molto anche. Ragionano sul futuro di M ...

Notizie calciomercato - il Live di oggi, l'esterno a Bergamo dal Valencia

Attraverso una nota ufficiale, il Cagliari annuncia il rinnovo contrattuale di Luca Gagliano, attaccante mancino classe 2000 che ha sottoscritto un accordo con il club rossoblu sino al 30 giugno 2023.

