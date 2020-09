Venezia, l’Istituto Lituano di Cultura e il Film Center Lituano a Venezia 77 con Places (Orizzonti) e The Flood Won’t Come (SIC) (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Istituto Lituano di Cultura e il Film Center Lituano alla 77° Mostra del Cinema di Venezia Con Places (Orizzonti) e The Flood Won’t Come (SIC) L’Istituto Lituano di Cultura in Italia e il Film Center Lituano sono presenti alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con due Film: il cortometraggio Places (Miegamasis rajonas) per la regia di Vytautas Katkus presentato nella sezione ... Leggi su romadailynews

