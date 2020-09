Venezia 77, presentato oggi ‘Cuore Italiano’: tre epoche e una promessa nel cortometraggio di Viecheslav Zakharov (Di mercoledì 9 settembre 2020) presentato oggi, mercoledì 9 settembre, nell’ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presso l’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, ‘Cuore Italiano’, cortometraggio diretto dal giovane regista russo Viacheslav Zakharov e tratto dal romanzo omonimo della scrittrice e poetessa trentina Virginia Grassi. Presenti all’evento oltre al regista, gli attori protagonisti Matteo Carlomagno, Giovanni Pelliccia (anche produttore), Chiara Tascione, il produttore Gianluca Vania Pirazzoli e in collegamento l’attore Simone Montedoro. Un cortometraggio che parte da un sogno, da una volontà di raccontare ... Leggi su romadailynews

Lo ha fatto di nuovo. Dopo il successo del look esibito all'ultimo Sanremo, Levante arriva sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia e non ce n'è più per nessuno. Maestra di eleganza modern ...

Lo ha fatto di nuovo. Dopo il successo del look esibito all'ultimo Sanremo, Levante arriva sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia e non ce n'è più per nessuno. Maestra di eleganza modern ...