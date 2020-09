Venezia 77, 'Nuevo orden': il film sulle disuguaglianze economiche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Utilizzare il genere della distopia per raccontare le storture del presente: una soluzione narrativa spesso utilizzata, nella storia del cinema, e che il regista e sceneggiatore messicano Michel ... Leggi su quotidiano

Incontro con il regista messicano, in corsa per il Leone d'oro con un film che racconta le diseguaglianze e i conflitti plititici e sociali del suo paese. E mette in guardia dal "nuovo ordine" fatto d ...

Rai Movie: Venezia 77, programmazione dedicata

Roma, 9 set. (askanews) - Continua la programmazione di Rai Movie dedicata alla 77ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Giovedì 10 settembre, alle 22.50, il "Venezia Daily" accom ...

