Venezia 77 celebra la realtà virtuale al cinema e in tv (Di mercoledì 9 settembre 2020) A che punto siamo con la realtà virtuale? Secondo Simone Arcagni, ci troviamo in quella che lui definisce “la fase Lumière”. Docente all’Università di Palermo, studioso di cinema e nuovi media, è il curatore del volume Immersi nel futuro. La realtà virtuale, nuova frontiera del cinema e della TV, presentato – come evento collaterale – a Venezia. Una ricerca nata dalla volontà di Rai cinema in collaborazione con l’Ufficio Studi Rai e che ha svolto anche il ruolo di introduzione teorica alla visione di Revenge Room, ovvero il cortometraggio transmediale (prodotto da One More Pictures e Rai cinema, diretto dai Diego Botta e interpretato da Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Manuela ... Leggi su wired

TgrVeneto : Questa sera, alle 20.30, in Piazza San Marco, con @teatrolafenice di #Venezia, #concerto che fa da prologo al sedic… - teatrolafenice : ?? La Fenice celebra Venezia con un concerto a Piazza San Marco martedì 8 settembre alle 20:30. Qui… - f_smorgoni : L’omelia contadina di Alice Rohrwacher porta poesia e speranza alla Mostra di Venezia (sic): “Un corto che è 'un'az… - Stefanodibiagi1 : RT @colomb_luca: @teatrolafenice @comunevenezia @LuigiBrugnaro @veneziaunica @riccardofrizza @callega3 Venezia celebra la sua fondazione co… - nienteluigi : RT @TgrVeneto: Questa sera, alle 20.30, in Piazza San Marco, con @teatrolafenice di #Venezia, #concerto che fa da prologo al sedicesimo cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia celebra A Venezia 77 si celebra la bellezza bio e vegan Vanity Fair Italia Le origini di Paolo Conte (1 / 14)

In arrivo il documento-film "Via con me", in sala 28, 29 e 30 settembre, distribuito da Nexo Digital. Intanto riscopriamo come il cantautore astigiano è diventato L'Avvocato della musica italiana Paol ...

‘Lo chiamavano Trinità’, appuntamento a Cà Sagredo per i 50 anni

Appuntamento a Venezia il prossimo 11 Settembre, alle ore 19.00, per ricordare i 50 anni del cult movie “Lo chiamavano Trinità”, che proprio in questo 2020 festeggia il traguardo del mezzo secolo di v ...

In arrivo il documento-film "Via con me", in sala 28, 29 e 30 settembre, distribuito da Nexo Digital. Intanto riscopriamo come il cantautore astigiano è diventato L'Avvocato della musica italiana Paol ...Appuntamento a Venezia il prossimo 11 Settembre, alle ore 19.00, per ricordare i 50 anni del cult movie “Lo chiamavano Trinità”, che proprio in questo 2020 festeggia il traguardo del mezzo secolo di v ...