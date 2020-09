Vasto incendio in Valle Caudina: vegetazione invasa dalle fiamme (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVasto incendio nel primo pomeriggio in Valle Caudina, nel territorio compreso tra i comuni di Bucciano e Montesarchio. Sul posto sono accorse tre squadre Sma e i vigili del fuoco con ben tre autobotti che stanno svolgendo le operazioni necessarie a domare le fiamme che hanno invaso più parti della zona caratterizzata da una vasta vegetazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

