Vanessa Incontrada travolta dagli insulti per la foto con ‘Berlino” de La Casa di Carta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, Vanessa Incontrada si è mostrata sui social in compagnia dello spagnolo Pedro Alonso, l’attore che interpreta Berlino ne “La Casa di Carta“. L’avesse mai fatto. A causa di una citazione di “Bella Ciao” presente nella didascalia, la foto ha scatenato un putiferio perché considerata una presa di posizione “politica” dell’attrice. Forse chi la segue non sa che la canzone è sì un simbolo della Resistenza italiana, un canto di libertà contro l’oppressione, ma è anche la canzone che fa da colonna sonora a uno dei momenti più rappresentativi della serie tv di Netflix. Così su Facebook l’attrice si è ritrovata sommersa dai commenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Solare, radiosa, dal sorriso e positività contagiosi. Lei è Vanessa Incontrada, la bellissima attrice ed ex-modella spagnola (naturalizzata italiana) che ha conquistato tutti durante la quinta serata ...

