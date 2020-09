Vanessa Incontrada sotto attacco: ecco perché ha citato Bella Ciao (Di mercoledì 9 settembre 2020) Emma Marrone posa con Kanye West, i fan non lo riconoscono e la insultano. Vanessa Incontrada posa con Pedro Alonso, l’attore che interpreta “Berlino” nella serie tv La Casa di Carta, i fan non lo riconoscono e l’attaccano per presunta presa di posizione politica solo perché cita la canzone Bella Ciao. Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, "Berlino" in "La Casa di Carta", la… Posted by Il Signor Distruggere on Tuesday, September 8, 2020 Perché Vanessa Incontrada ha citato Bella Ciao? Vanessa Incontrada alla Mostra del Cinema di Venezia incontra sul red carpet un collega ... Leggi su tvzap.kataweb

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - repubblica : Vanessa Incontrada, insulti social per il selfie con Pedro Alonso e 'Bella ciao' - HuffPostItalia : 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Vanessa Incontrada, insulti social per il selfie con Pedro Alonso e 'Bella ciao' - Giallo585 : RT @SirDistruggere: Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta', la… -