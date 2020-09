Van Gaal: “Per la prima volta ho amato il calcio italiano. De Ligt? Un grande talento” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Presente al premio Fair Play a Firenze, il tecnico olandese Louis van Gaal ha parlato a margine della manifestazione con i giornalisti presenti. Queste alcune sue dichiarazioni in merito alla vittoria dell’Italia sull’Olanda, due giorni fa: “La prima volta che ho amato il calcio italiano. perché in passato il calcio italiano era conosciuto come calcio difensivo”. Sul difensore olandese della Juventus, De Ligt: “È un grande talento, ma è anche giovane. Potrà diventare meglio di Chiellini e Bonucci, ha bisogno di tempo”. Foto: RMC Sport L'articolo Van Gaal: “Per la prima volta ho ... Leggi su alfredopedulla

