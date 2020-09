Van Gaal: «Olanda Italia? Prima volte che apprezzo il calcio italiano» (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’allenatore Louis van Gaal ha parlato a margine di una premiazione organizzata a Firenze: le sue dichiarazioni L’allenatore Louis van Gaal ha parlato a margine di una premiazione organizzata a Firenze. Le sue dichiarazioni. Italia – «La Prima volta che ho amato il calcio Italiano. perché in passato il calcio Italiano era conosciuto come calcio difensivo». DE LIGT – «È un grande talento, ma è anche giovane. Potrà diventare meglio di Chiellini e Bonucci, ha bisogno di tempo». RETROSCENA MILAN – «Il Milan mi ha cercato» DEPAY AL BARCELLONA – «È sempre un punto di domanda. Depay è un giocatore interessante, specie quando ... Leggi su calcionews24

Louis van Gaal, ex tecnico del Bayern Monaco e del Barcellona ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, in occasione della serata di gala del premio Fair Play a Piazzale Michelangelo.

