Valentino Rossi si ritira? La bomba che arriva dalla Germania (Di mercoledì 9 settembre 2020) arriva la notizia bomba: Valentino Rossi si ritira! E’ quanto riporta la rivista tedesca Speedweek, che in un articolo a firma del direttore parla del nove volte iridato pronto ad annunciare l’addio alla MotoGP a Misano. L’articolo parla anche di Andrea Dovizioso, il quale salirà sulla Yamaha Petronas vacante. Ma non mancano i punti interrogativi, alimentati dalle smentite già arrivate dai diretti interessati (tranne i piloti, che mantengono le bocche cucite). Andiamo ad analizzare quella che, se confermata, potrebbe essere la notizia dell’anno. Valentino Rossi si ritira? Le ragioni del sì L’articolo di Speedweek, una delle riviste on line più autorevoli a livello ... Leggi su sport.periodicodaily

