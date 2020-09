Valentina Vignali bellissima al tramonto, sorriso luminoso e gambe da urlo – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Vignali è una cestista ed influencer seguitissima sui social: la nativa di Rimini ha pubblicato una FOTO particolarmente bella. Valentina Vignali è una delle influencer più conosciute e seguite d’Italia. Il suo account vanta 2,3 milioni di follower. La nativa di Rimini è anche una modella ed una cestista di livello. La ragazza ama … L'articolo Valentina Vignali bellissima al tramonto, sorriso luminoso e gambe da urlo – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

GossipItalia3 : Valentina Vignali paradisiaca in piscina, si rinfresca col gelato: «Wow, due km di gambe» #gossipitalianews - Matilde49700034 : Ma perché scusate chi è e che ha fatto Valentina Vignali?? #Pomeriggio5 - zazoomblog : Valentina Vignali paradisiaca in piscina si rinfresca col gelato: «Wow due km di gambe» - #Valentina #Vignali… - ctvery : #GrandeFratello, #ValentinaVignali: 'Così fotografava le mie parti intime' #gossip - drvnkmood : sto ascoltando a #OgniMattina quello che è accaduto a Valentina Vignali ed è agghiacciante -

Qualche tempo fa Nadia Rinaldi (ipnotizzata da Giucas Casella) si era lasciata andare a movenze sexy in tv, in barba all'età e ai chili di troppo. Il balletto non era però piaciuto alla cestista ed ex ...3.430 post, 2,3mil follower, 362 profili seguiti: questi i numeri dell’account Instagram di una delle influencer più seguite del momento, Valentina Vignali. La 29enne che è anche showgirl, modella e c ...