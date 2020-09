Vaccino Oxford, stop a sorpresa Problemi su un 'volontario' (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul Vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

AstraZeneca sospende i test per la reazione anomala riscontrata su un volontario. A rischio le prime dosi in Italia entro la fine dell’anno. Si allungano i tempi per avere a disposizione le prime dosi ...AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l’Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato “una seria potenziale reazione avversa”. L ...