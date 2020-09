Vaccino Oxford AstraZeneca, un volontario: “Quanto è successo dimostra serietà e sicurezza dello studio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo stop all’arruolamento di nuovi partecipanti alla sperimentazione del Vaccino Oxford-AstraZeneca, perché è stata registrata una reazione avversa importante la cui origine è da verificare, non compromettere il lavoro fin qui fatto. Il Vaccino è stato inoculato a 50mila persone e già ad agosto c’era stato uno stop per una verifica. Una routine nelle fasi finali. “Spero che la sperimentazione continui. E comunque quanto successo è una dimostrazione di serietà e sicurezza dello studio” dice Antonio Metastasio, psichiatra originario di Terni che ora lavora a Oxford con il National health service dove si sta sottoponendo alla sperimentazione. “Io sto bene – ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al p ...