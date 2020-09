Vaccino Oxford AstraZeneca, “un caso su 50mila persone coinvolte”. Per partecipante al test riscontrata la mielite trasversa (Di mercoledì 9 settembre 2020) mielite trasversa. Un’infiammazione al sistema nervoso spinale che, a seconda della forza con cui si propone, può portare anche a disfunzioni motorie, sensoriali e autonomiche. Non alla morte (se non in casi eccezionali) ma comunque a conseguenze debilitanti. È questa condizione di uno dei partecipanti ad avere fermato la sperimentazione del Vaccino Oxford AstraZeneca a quanto apprende il fattoquotidiano.it. Ora è sa stabilire se si tratta di una reazione avversa innescata dal Vaccino di cui l’Unione Europea ha già prenotato 400 milioni di dosi. “Un problema routinario, la cui comunicazione non era dovuta, a dimostrazione della serietà con cui si sta conducendo il processo”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Piero Di Lorenzo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - Corriere : Stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca-Oxford: «Reazione anomala nel test» - HuffPostItalia : 'Reazione avversa': sospesi i test sul vaccino Covid di AstraZeneca-Oxford - GiusPecoraro : RT @thatgiga: Sospesa la sperimentazione del #vaccino di Oxford per la 'reazione anomala' di un paziente: invece di captare i segnali del 5… - infoitsalute : Vaccino Oxford AstraZeneca, “un caso su 50mila persone coinvolte” -