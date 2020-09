Vaccino italiano anti-Covid, al via in Veneto sperimentazione su 6 volontari: “Non abbiamo paura” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vaccino italiano anti-Covid, al via in Veneto sperimentazione su 6 volontari. È partita ieri, lunedì 7 settembre, all’ospedale Borgo Roma di Verona la sperimentazione del Vaccino anti-Covid italiano, chiamato Grad-Cov2, che è stato somministrato a 6 volontari, quattro donne e due uomini, di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Tra di loro, il 32enne Gabriele Nastasi: “Sono convinto che se l’umanità vuole sconfiggere il virus, ciascuno debba fare la propria parte. Io ci sto provando”. È partita ieri, lunedì 7 settembre, in Veneto la sperimentazione del ... Leggi su limemagazine.eu

La Commissione europea ha firmato con la società svedese-britannica Astrazeneca il primo contratto di acquisto anticipato di vaccini anti-Covid a nome dei Paesi membri Ue. Non si tratta di una novità ...

"Chi dichiara che non esiste o non è pericoloso? Chi lo fa sbaglia e ha dimenticato troppo in fretta quello che è accaduto tra febbraio e maggio. La memoria corta è uno dei drammi della nostra società ...

