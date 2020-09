Vaccino Covid, stop alla sperimentazione AstraZeneca-Oxford: «Reazione anomala» L’Oms: non arriverà a tutti prima del 2022 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo stop a pochi giorni dall’annuncio dell’accordo con la Commissione Europea. Era il Vaccino sul quale puntava l’Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020. L’Oms: «Non arriverà a tutti prima del 2022» Leggi su corriere

