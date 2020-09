Vaccino Coronavirus targato Pomezia-Oxford, reazione anomala su un volontario: AstraZeneca annuncia lo stop della sperimentazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una reazione anomala e la decisione dell’azienda AstraZeneca di sospendere momentaneamente la sperimentazione del Vaccino anti-Coronavirus in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia. Un volontario su 50mila in Gran Bretagna avrebbe avuto una reazione avversa. Da qui la decisione di bloccare per il momento la sperimentazione “per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione indipendente” sui nuovi soggetti, ma come ha spiegato Piero Di Lorenzo, Presidente dell’Irbm di Pomezia, si continuerà il monitoraggio su tutti gli altri volontari. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - MatcovichEnrico : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: AstraZeneca e Università di Oxford sospendono la sperimentazione del vaccino. Roberto Burioni commenta la… - grecale66 : RT @icebergfinanza: Sono convinto che faranno più danni con questi vaccini spuntati dal nulla in qualche settimana che con tutto il coronav… -