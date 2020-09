Vaccino coronavirus Oxford, reazione avversa al farmaco: AstraZeneca sospende i test (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo stop a pochi giorni dall’annuncio dell’accordo con la Commissione Europea. Era il Vaccino sul quale puntava l’Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020. L’Oms: «Non arriverà a tutti prima del 2022» Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - VedeleAngela : RT @Affaritaliani: Coronavirus, nove Big Pharma promettono il vaccino ma sicuro ed efficace - Llukas79 : RT @icebergfinanza: Sono convinto che faranno più danni con questi vaccini spuntati dal nulla in qualche settimana che con tutto il coronav… -

Notizie del 10 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 35 sono i ricoverati, 2 persone in terapia intensiva REGIONE – Giovedì 10 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andia ...“La battuta di arresto del vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno” Lo ha detto Andrea Crisan ...