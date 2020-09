Vaccino coronavirus Italia, ultime notizie: produzione ad Anagni e prime dosi a novembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Buone notizie sul fronte Vaccino per il Covid 19. Dalla Catalent una vistosa accelerata, si va verso l’avvio della produzione dal sito di Anagni a partire da metà ottobre. “Abbiamo iniziato già a fare i lotti di prova, entro fine settembre partiremo con il test “media fill” per simulare il processo asettico e aspettiamo per metà ottobre i materiali da AstraZeneca per partire con la produzione del Vaccino” ha dichiarato la general manager Barbara Sambuco. Quando sarà pronto il Vaccino Covid-19? Possibilità a novembre, prime dosi per gli operatori sanitari Sarà infatti il polo di Anagni, in collaborazione con l’azienda ... Leggi su italiasera

