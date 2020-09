Vaccino Coronavirus, Astrazeneca blocca la sperimentazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si fermano momentaneamente i test clinici sul Vaccino contro il Coronavirus. L’azienda farmaceutica Astrazeneca, che sta conducendo gli studi in collaborazione con l’Università di Oxford, ha infatti annunciato di aver temporaneamente sospeso le sperimentazioni. La causa è una reazione avversa scaturita in uno dei volontari in Grand Bretagna, alla quale ancora non hanno saputo dare una spiegazione. >>Leggi anche: Scuola, Salvini accusa Azzolina: “Appalti sospetti sui nuovi banchi” Vaccino Coronavirus, Astrazeneca ferma i test Secondo quanto riferito dalla casa farmaceutica, di tratta solamente di una “azione di routine che si adotta durante i test nel caso in cui ci si trovi davanti a una reazione inspiegata“. Sebbene non sia ... Leggi su urbanpost

