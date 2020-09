Vaccino, è bufera su Speranza. La virologa Capua: "Ecco fatto" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Bernasconi  "Stop al test sul Vaccino, reazione anomala" Primo stop al Vaccino: cosa succede oraStop al Vaccino annunciato da Speranza per la fine dell'anno. E il ministro finisce nel mirino: "Non ha considerato che i problemi possono capitare". Il mondo scientifico: "Non è una bocciatura del Vaccino" "Se dovesse andare bene le prime dosi ci saranno consegnate già alla fine dell'anno". Così, il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciava in moto ottimistico l'arrivo del Vaccino contro il nuovo coronavirus, messo a punto dall'Università di Oxford, per essere prodotto dal gruppo farmaceuto Astrazeneca. Ma, nella notte, è arrivata la doccia fredda, con lo ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - Corriere : Era il vaccino sul quale puntava l’Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020 - quinta : 'Per adesso il miglior vaccino è la cautela' Piero Angela. - fabiotempoMi : RT @salvatore1953: Ascoltando i DEM enti era la corsa all'oro in California, al vaccino, al vaccino gridavano. E mo come la mettiamo? Io pr… - Sofytw1 : RT @Cambiacasacca: Mi pare di capire che percentualmente parlando è più facile morire di vaccino che di covid. -